В Рязани 2,5 тысячи человек побывали на новогоднем представлении «Снеговик-почтовик»

Рязанский городской Дворец детского творчества проводит показы театрализованного представления «Снеговик-почтовик». Уже более 2500 человек стали свидетелями этого волшебного спектакля. Во Дворец приезжали гости из разных районов Рязанской области (Сасовский, Касимовский, Михайловский, Клепиковский, Шиловский).

Представление началось с захватывающего зрелища: на сцене появился волшебный Снеговик-почтовик, который ожил и отправился в увлекательное путешествие. Он преодолел множество испытаний и трудностей, чтобы доставить важное письмо Деду Морозу.

В спектакле приняли участие талантливые юные артисты, которые создали неповторимую атмосферу праздника и радости. Их искренняя игра и артистизм не оставили равнодушными ни одного зрителя!

После основного действия детей ждала увлекательная программа в большом зале. Все играли, пели и танцевали у ёлки. Это позволило им ещё больше погрузиться в новогоднюю атмосферу и насладиться праздником.

Впереди зрителей ждёт ещё 4 представления, на которых юные артисты продолжат радовать всех своими выступлениями. Каждое из них обещает быть не менее ярким и запоминающимся, чем предыдущие.