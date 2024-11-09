Суббота, 9 ноября, 2024
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В Рязани 19-летняя девушка узнала о беременности, когда начались роды

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Алексей Самохин
Изображение от stockking на Freepik

Удивительную историю, рассказали представители Рязанской областной клинической больницы на официальной странице клиники ВКонтакте. В Рязани 19-летняя девушка, которую привезли на скорой помощи с болью в животе, оказалась беременной.

Пациентка поступила в приёмно-диагностическое отделение КБ с предварительным диагнозом «Острый живот». Боли возникли внезапно на фоне полного благополучия.

Во время поездки у напуганной рязанки взяли анализы, в приёмном покое девушку осмотрели терапевт и гинеколог.

— Острая хирургическая патология была исключена, однако диагностирована беременность, роды в ходу, — описывает ситуацию автор поста.

На место оперативно вызвали специальную бригаду, роженицу отвезли в Перинатальный центр. Доношенных мальчик появился на свет без осложнений.

Примечательно, что первым беременность пациентки предположил медбрат с дипломом акушера, дежуривший в приёмном покое.

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