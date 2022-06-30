В Рязани 1 июля отключат холодную воду на нескольких улицах

В пятницу, 1 июля, в Рязани из-за ремонта водопровода отключат подачу холодной воды на нескольких улицах. Адреса сообщил сайт городской администрации.

С 9 до 17 часов без воды останутся дома № 3, 5/27 по улице Рытикова; дома № 14/42, 16/29 (ЦДТ Октябрьский), 16/29 (библиотека-филиал № 1) по улице Трудовой.

Работы проводит ООО «Мегаполис».

С 9 до 15.30 вод отключат по следующим адресам:

— улица Леволыбедская, дома 9-15, 20-24;

— Войков переулок, дом № 1;

— улица Щедрина, дома 43-59, 52-54;

— улица Свободы, дома № 36, 36 корпус 1, 2, 46.