Четверг, 25 августа, 2022
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В Рязань привезут ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

В Рязань прибудет ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщает сайт Рязанской епархии. 

Православную святыню привезут в наш город в рамках реализации масштабной программы РПЦ, приуроченной к 600-летию со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.

Ковчег посетит минимум 50 епархий, на территории каждой он будет находиться два дня. Общая протяжённость маршрута составит 30 000 километров.

В Рязани ковчег разместят в Успенском кафедральном соборе, встреча состоится 13 сентября в 07.30. В соборе ежечасно будет читаться акафист преподобному Сергию Радонежскому.

Проводы святыни пройдут 14 сентября в 19.00.

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