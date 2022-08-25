В Рязань привезут ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

В Рязань прибудет ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщает сайт Рязанской епархии.

Православную святыню привезут в наш город в рамках реализации масштабной программы РПЦ, приуроченной к 600-летию со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.

Ковчег посетит минимум 50 епархий, на территории каждой он будет находиться два дня. Общая протяжённость маршрута составит 30 000 километров.

В Рязани ковчег разместят в Успенском кафедральном соборе, встреча состоится 13 сентября в 07.30. В соборе ежечасно будет читаться акафист преподобному Сергию Радонежскому.

Проводы святыни пройдут 14 сентября в 19.00.