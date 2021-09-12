В Пронском районе сгорел рейсовый автобус

Днëм 11 сентября в Пронском районе загорелся рейсовый автобус, сообщает издательство «Пресса».

Всë случилось около 14 часов недалеко от Новомичуринска. На помощь в тушении автомобиля вышли пассажиры другого автобуса. Однако в огнетушителе не хватило пены.

Прибывшие на место спасатели за считанные минуты погасили пламя. ПАЗик сгорел дотла, от него остался только металлический каркас.

На происшествии никто не пострадал. Водитель, находившийся за рулём автомобиля, вовремя заметил дым, выходящий из-под капота.

Причины произошедшего устанавливаются.