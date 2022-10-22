В Пронском районе грибники обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом

В пятницу, 21 октября, на окраине лесопосадки недалеко от Гремяк в Пронском районе Рязанской области грибники обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

Подозреваемого в убийстве задержали. По словам и. о. руководителя Михайловского МСО Следственного комитета РФ Андрея Буянова, это 54-летний житель села Тырново.

Во время ссоры собутыльник сначала ударил мужчину топором, затем добил ножом. Труп убийца вывез на «Газели» в лесопосадку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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