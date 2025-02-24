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Фото: МЧС по Рязанской области
Происшествия

В пожаре в рязанской квартире погиб мужчина

Анастасия Мериакри

Второй смертельный пожар за сутки произошел 24 февраля в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Сообщение о возгорании поступило в 19:02. Пожар произошел в квартире на улице Октябрьская, д. 14. На месте работают 12 человек личного состава и 4 единицы техники.  На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины.

Повреждены постельные принадлежности и имущество на площади около 2 метров квадратных. По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

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Напомним, сегодня днем в городе Пронске Рязанской области из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб мужчина.

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