В пожаре в рязанской квартире погиб мужчина

Второй смертельный пожар за сутки произошел 24 февраля в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Сообщение о возгорании поступило в 19:02. Пожар произошел в квартире на улице Октябрьская, д. 14. На месте работают 12 человек личного состава и 4 единицы техники. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины.

Повреждены постельные принадлежности и имущество на площади около 2 метров квадратных. По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Реклама

Напомним, сегодня днем в городе Пронске Рязанской области из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб мужчина.