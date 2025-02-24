В Рязанской области из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб мужчина

В городе Пронске Рязанской области 24 февраля в пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило в 11:35. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили уже тлеющий диван и труп мужчины. На вызов выезжали 7 человек личного состава, 2 единицы техники.

По предварительной информации, причина пожара — неосторожное обращение с сигаретами. Дом был не оборудован пожарным извещателем.

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МЧС сообщает, что на пожарах, произошедших из-за неосторожного обращения с огнем при курении, с начала 2025 года погибли 6 человек — это более половины от всех погибших в регионе