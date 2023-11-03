В полуфиналах Официальной Рязанской лиги КВН встретились люди в форме, женщины на диване и даже кларнет

В понедельник, 30 октября, состоялись полуфинальные игры Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН. Несмотря на начало недели в зале Рязанского дворца молодёжи не было пустого места. Начали неделю с улыбок и юмора более 500 любителей клуба весёлых и находчивых. Кстати, попасть на КВН рязанцы смогли бесплатно. Благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи билеты на игры студенты могли получить в профкомах и студклубах своих вузов, а ценители КВН заработали их в рамках акции «Хочу билет!».

На играх КВН в Рязани всегда царит особая, неподдельная атмосфера добра, дружбы и радости. Полуфинальные игры сезона 2023 не стали исключением! В этот вечер за путёвки в финал боролись 9 команд, выступления которых разделили на два блока по итогам редактур. Квнщики сыграли классическое приветствие и знакомый сюжет. Две команды по итогам редактур сошли с соревновательной дистанции и выступали в качестве гостей полуфинала. А оценивало выступление участников, прошедших предварительный просмотр, жюри, в состав которого вошли:

Евгения Власова – заместитель руководителя аппарата Администрации города Рязани;

Алексей Гусев – начальник отдела по работе со студенческими клубами вузов и ссузов Дворца Молодёжи города Рязани;

Жеглов Алексей – директор Рязанской Лиги КВН;

Роман Кузьмин – редактор Рязанской Лиги, актер и автор команды КВН Высшей Лиги «Такая история», Орёл;

Руслан Шишкин – директор Арктической лиги КВН, редактор Рязанской лиги, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «Вятка», Киров.

За атмосферу в зале и на сцене в этот вечер отвечала ведущая полуфинальных игр, известная рязанская квнщица Ольга Фидрик. А команды КВН удивляли смелыми и яркими шутками.

Открыли первую полуфинальную игру гости вечера, столичная команда «Геоид», представляющая МГРИ. С первых же минут квнщики настроили зрительный зал на волну смеха. Ребята — будущие геологи, настоящая «минеральная коллекция». Изюминка или, скорее, жемчужинка их выступлений — шутки о сложностях и сюрпризах их необычной профессии. Квнщики вышли на сцену с наполеоновскими, то есть с собянинскими планами — дотянуть метро до Рязани. И ещё одна отличная новость для рязанцев от ребят — во время сильного дождя утонули все электросамокаты. И это точно никого не огорчило!

На сцене геологов сменила ещё одна столичная команда «Мы подумаем», представляющая РосНОУ. Несмотря на то, что осень — время депрессии, ребята разогнали грусть и уныние. Но кого-то в зале им всё же удалось довести до слёз. Конечно же, до слёз от смеха. Для рязанцев квнщики подготовили много разрывных шуток и ярких миниатюр. Показали, как будет выглядеть урок географии в будущем, как нужно позировать, когда незнакомец снимает тебя в метро, и что делать, если у патриота внезапно обнаружилась аллергия на берёзу. В качестве сюжета квнщики взяли известный мультик «Малыш и Карлсон» и поместили его героев в студию программы «Жди меня».

Затем пришло время серьёзного мужского силового юмора! На сцене — команда «Время первых» из Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Когда не сцене десятки людей в форме, кажется, залу должно быть совсем не до шуток. Но ребята доказали: даже полицейские умеют качественно шутить. Ведь только они знают, что пробку лучше объезжать не по обочине, а с мигалкой! Не обошлось без обзора новостей:

— После пяти лет незаконной вырубки леса мужчину приговорили к пяти годам… законной вырубки леса!

А затем всю службу в органах внутренних дел ребята описали одной песней. Получилось остро, актуально и очень смешно.

На смену юмору мужскому пришёл юмор женский! На сцене — команда из Дмитрова «Диванодамы». Рязанским зрителям обворожительные девушки решили раскрыть все свои секреты. Оказывается, они во время знакомства «примеряют» фамилии парней, болеют за «Спартак»… то есть за «Зенит»…то есть за ЦСКА. Вообще девчонки вышли на сцену с травматическим настроением. Ну, просто на боевое пока лицензию не получили. И даже без лицензий выступление получилось прекрасное! Зрители смеялись и апплодировали квнщицам. А когда те вышли в образах Мушкетёров, а, точнее, Мушкетёлок, задорных смех заполнил зал РДМ.

Первую полуфинальную игру завершило выступление команды из республики Мордовия «Амбассадоры Атяшево». Ребята признались: часто проезжали мимо Рязани, и их всегда интересовало, что же находится там за табличкой. Как оказалось, город-то за табличкой ого-го! Правда, без проволочек не обошлось:

— А почему ты на игру опоздала?

— Я по Солотчинскому мосту сюда ехала…

Путь в финал горячие мордовские парни решили пробить через сердце Ольги Фидрик. А для членов жюри и гостей были заготовлены первоклассные шутки. Чтобы взбодрить зал, решили вместе переписать учебники по школьным предметам. Получилось очень актуально. А затем — показали, что бы было, если бы мир спасали не американцы в своих героических фильмах, а обычные российские вахтовики. Здесь бы сгодилось всё, даже кабачки с огорода.

Вторую полуфинальную игру также открыла рязанская команда-гость «Ради тех». Состав команды крайне разнообразен. В неё входят и ветеринар, и хурма, и даже те, кто готов проводить свадебное путешествие в Сасове. Квнщики показали, как в России необычно работает программа импортозамещения, а ещё оживили известный мем. Зал был просто в восторге!

И вот на сцене команда «Около того» из Санкт-Петербурга. Задорные песни и яркие шутки — вот, что привезли квнщики в Рязань из культурной столицы России. Перед игрой ребята сделали ставку на своё выступление в букмекерской конторе, поэтому им было, к чему стремиться. В их команде, кстати, столкнулись два поколения, поэтому кому-то не хватало драйва, а кому-то… Сталина. Пока квнщики устраивали митинг около секс-шопа и учили новомодные словечки, встал вопрос — куда отправиться отдыхать летом? К счастью, все решения в итоге приняты, да и зал не остался без задорных шуток.

Следующая команда — «Кларнет клары», представляющая РГУ имени С. А. Есенина. Эти квнщики такие же разные, как наггетсы во «Вкусно — и точка». Со сцены они признались: на первом месте у них КВН, на втором — учёба, на третьем — чтобы родители не узнали, на каком месте — учёба. Ребята начали с шутки «для местных»:

— У нас в Рязани есть пед, мед, МВД… и ни одного выпускника из этих вузов!

Кстати, до полуфинала ребята прошли кастинг в шоу «Битва слабейших». Но, как вы поняли, кастинг провалили. Поэтому оказались в числе полуфиналистов Официальной Рязанский лиги, среди лучших из лучших!

Завершила вторую полуфинальную игру ещё одна женская команда — «Армия прекрасных половин», представляющая АПУ ФСИН и силовые органы, все, какие только существуют. Их нестандартный, очень смелый и колкий юмор никого не оставил равнодушными. Хоть девушки и представители силовых профессий, в душе они мягкие и ранимые, ищущие своё счастье и любовь. В своём выступлении шутили друг над другом и над нелепыми ситуациями, которые порой случаются с каждым из нас. Девушки поразмышляли над смыслом гербов муниципалитетов Рязанской области, а ещё показали, что бы было, если бы не царь выбирал себе девицу в жёны, а девицы царя!

По итогам двух полуфинальных игр в финал прошли 5 команд:

«Амбассадоры Атяшево» г.Саранск;

«Время первых» Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, г.Рязань;

«Диванодамы» г.Дмитров;

«Около того», г.Санкт-Петербург;

«Армия прекрасных половин» АПУ ФСИН РФ, Рязань.

Официальная Рязанская лига Международного Союза КВН благодарит партнёров и спонсоров игр:

Правительство Рязанской области, Рязанский дворец молодёжи города Рязани, АНО «Центр КВН», Информационное агентство 7info, «Русское радио. Рязань», компанию «Легион».

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

#РосмолодёжьГранты

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