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Суббота, 26 февраля, 2022

В подвале многоэтажки в Рязани замуровали живую собаку

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В подвале многоэтажки в Рязани замуровали живую собаку

7info

Живая собака живёт неделю в замурованном подвале многоэтажки в Канищеве, сообщила Служба по контролю за безнадзорными животными.

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Жилой дом находится на улице Интернациональной Рязани.

— В подвале жили собаки, жители или неизвестно кто, заварили решеткой дырку в подвал, одна собака не успела убежать! Уже неделю она там. По ночам гавкает и скулит, — пишет автор поста.

В подвале многоэтажки в Рязани замуровали живую собаку

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