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Происшествия

В Подмосковья мигрант ударил ножом гостя и изнасиловал его жену

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Полицейские задержали уроженца Таджикистана, который ранил 41-летнего мужчину и изнасиловал его жену в подмосковном Видном, пишет «МК».

По данным издания, это произошло несколько дней назад. Предварительно известно, что супруги, которые трудятся охранниками, пришли в гости к 44-летнему знакомому.

«Все вместе они начали распивать алкоголь, после чего у хозяина помутился разум», — говорится в публикации.

Мигрант схватил нож и ударил гостя в область сердца, после чего надругался над его 42-летней женой. Пострадавший находится в состоянии между жизнью и смертью.

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Возбуждены уголовные дела. Задержанный ранее судим за кражу, угрозу убийством и грабеж.

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© Информационное агентство 7info

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