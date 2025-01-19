В Подмосковья мигрант ударил ножом гостя и изнасиловал его жену

Полицейские задержали уроженца Таджикистана, который ранил 41-летнего мужчину и изнасиловал его жену в подмосковном Видном, пишет «МК».
По данным издания, это произошло несколько дней назад. Предварительно известно, что супруги, которые трудятся охранниками, пришли в гости к 44-летнему знакомому.
Мигрант схватил нож и ударил гостя в область сердца, после чего надругался над его 42-летней женой. Пострадавший находится в состоянии между жизнью и смертью.
Возбуждены уголовные дела. Задержанный ранее судим за кражу, угрозу убийством и грабеж.