В Подмосковье умерла двухлетняя девочка, отравившись алкоголем

В Ногинске проводится проверка по факту смерти двухлетней девочки, которая могла отравиться алкоголем, пишет КП.

Накануне утром 38-летний мужчина вернулся со смены домой, где проживал с 43-летней гражданской женой. Войдя в комнату, он увидел женщину и ее дочь спящими и попытался разбудить. Однако они не приходили в сознание

На место происшествия прибыли врачи скорой, которые госпитализировали их с отравлением неизвестным веществом.

В итоге девочка скончалась, не приходя в сознание. В ходе осмотра квартиры были найдены две пустые бутылки из-под алкогольного напитка.