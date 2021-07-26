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Понедельник, 26 июля, 2021
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В Подмосковье подростка избили и изнасиловали на заднем сидении Лады Приора

Никита Брыкин
В Подмосковье подростка избили и изнасиловали на заднем сидении Лады Приора
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Полицейские разыскивают мужчину, который подозревается в нападении на 17-летнюю девочку в районе подмосковных Мытищ, сообщает Пятый канал.

Инцидент произошел ночью 24 июля. По предварительной версии, потерпевшая находилась в автомобили «Лада Приора» вместе с молодым человеком по имени Абдул.

В какой-то момент злоумышленнику захотелось интима. Сначала он избил сопротивляющуюся москвичку, после чего жестко надругался над жертвой. Девушка пояснила, что познакомилась с парнем совсем недавно.

Потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также повреждение половых органов.

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