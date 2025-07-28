В Подмосковье началась массовая рассылка судебных приказов за долги по коммуналке

В Московской области стартовала масштабная кампания по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Тысячи жителей региона уже получили уведомления о возбуждении судебных производств, сообщили в Едином информационно-расчётном центре (ЕИРЦ) Подмосковья. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Судебные приказы начнут рассылаться должникам, чей долг превышает 30 тысяч рублей. В некоторых муниципалитетах такие документы уже формируются и отправляются автоматически через систему электронного документооборота.

Как отмечают чиновники, это «последнее предупреждение» перед принудительным взысканием. В уведомлениях указывается сумма долга, период задолженности и срок для добровольного погашения.

Судебный приказ — это особый вид судебного акта, который выносится судьёй без вызова сторон. Он одновременно является исполнительным документом, и при его вступлении в силу взыскание долга осуществляется через службу судебных приставов.

Эксперты считают такую меру эффективной в борьбе с неплательщиками. Если долг не будет погашен в указанный срок, его взыщут принудительно. Помимо основной суммы долга, жильцам придётся оплатить исполнительский сбор и судебные издержки.

По данным коммунальных служб, суммарная задолженность за услуги ЖКХ в Подмосковье превысила 60 млрд рублей — это рекордная цифра, особенно по сравнению с 2024 годом, когда общий долг не превышал 45 млрд. Основная часть неплатежей приходится на электроэнергию, отопление и водоснабжение.

Юристы советуют не игнорировать уведомления. В случае сложной жизненной ситуации можно обратиться в суд с заявлением об отмене судебного приказа и попытаться договориться о реструктуризации долга.