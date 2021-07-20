В Пермском крае приятели изнасиловали девушку и удерживали ее в погребе

- Advertisement -

Возбуждено несколько уголовных дел в отношении двух жителей города Очера, который подозревают в избиении и изнасиловании девушки, пишет Лайф.

Инцидент произошел в июле. По предварительной версии, пьяные приятели «под надуманным предлогом» заманили жертву к себе в дом. Там злоумышленники избили ее и угрозой убийства изнасиловали.

После этого мужчины заперли голую потерпевшую в погребе и периодически вызволяли ее для сексуальных утех.

Девушка сбежала из дома насильников ночью, когда те легли спать. Как стало известно, в этом ей помог их собутыльник. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.