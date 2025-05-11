В Перми нашли юную девушку, насаженную на забор возле бара

В деле о смерти юной жительницы Перми, которую обнаружили на заборе возле бара, нет криминала, сообщила URA.RU пресс-служба регионального главка МВД.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
По словам очевидцев, трагедия произошла около четырех утра 11 мая в микрорайоне Закамск. Сначала они подумали, что на острые части забора насажен манекен. Когда свидетели откинули волосы со лба оказалось, что перед ними тело погибшей.
В соцсетях ранее появилась информация, что за девушкой могли гнаться накануне случившегося.
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