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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Новости России

В Перми нашли юную девушку, насаженную на забор возле бара

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В деле о смерти юной жительницы Перми, которую обнаружили на заборе возле бара, нет криминала, сообщила URA.RU пресс-служба регионального главка МВД.

«Предварительно установлено, что произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует», — отметили в полиции.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

По словам очевидцев, трагедия произошла около четырех утра 11 мая в микрорайоне Закамск. Сначала они подумали, что на острые части забора насажен манекен. Когда свидетели откинули волосы со лба оказалось, что перед ними тело погибшей.

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В соцсетях ранее появилась информация, что за девушкой могли гнаться накануне случившегося.

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