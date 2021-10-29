В Орле Красному мосту предрекли судьбу «Титаника»

Депутаты орловского областного совета выразили опасения, что Красный мост может повторить судьбу «Титаника», пишут Орловские новости.

Первые заместитель мэра Орла Олег Минкин рассказал, что сроки завершения ремонта объекта сдвигаются на год. По его словам, требуется доработать пешеходный мост.

«К сожалению, подрядчик не успел завершить работы, хотя их осталось всего-ничего. Как только мы найдем нового подрядчика, работы возобновим», – отметил Минкин.

Однако другие чиновники предположили, что реальные сроки сдвинутся далеко не на один год. В итоге главе департамента строительства, ЖКХ, ТЭК и транспорта Алексею Субботину поручили взять ситуацию с Красным мостом на жесткий контроль.