В Новомичуринске утонул рыбак

В городе Новомичуринске Пронского района Рязанской области утонул рыбак, сообщает сайт ИД «Пресса».

ЧП случилось 19 мая недалеко от городского стадиона. Люди заметили мужчину в воде и вызвали спасателей.

По словам начальника Новомичуринской спасательной станции на воде Юрия Пурахина, он был с коллегами на месте через несколько минут. Вызвали скорую, медики констатировали смерть мужчины.

На виде человеку 50 лет, прилично одет, на берегу остались свежевыловленная рыба, рыболовные снасти.

Предположительно, мужчине стало плохо во время рыбалки, он упал в воду. Личность погибшего пока не установлена.