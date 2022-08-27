Суббота, 27 августа, 2022
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В Новомичуринске мальтийская болонка погибла, выпрыгнув с пятого этажа из горящей квартиры

В субботу, 27 августа, около 17 часов, в Новомичуринске, в квартире на пятом этаже жилого дома № 31 по проспекту Смирягина произошёл пожар. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Находившийся в квартире 20-летний парень проснулся от запаха дыма. По его словам, произошёл сильный хлопок, похожий на взрыв. Вероятно, загорелся холодильник на кухне.

Люди во время пожара не пострадали. Погибла мальтийская болонка, которая, спасаясь от огня, выпрыгнула в окно.

Пожарные справились с огнём за полчаса. К этому моменту вернулись с дачи хозяева квартиры.

Сотрудники полиции опрашивают пострадавших.

В Новомичуринске мальтийская болонка погибла, выпрыгнув с пятого этажа из горящей квартиры
В Новомичуринске мальтийская болонка погибла, выпрыгнув с пятого этажа из горящей квартиры
В Новомичуринске мальтийская болонка погибла, выпрыгнув с пятого этажа из горящей квартиры
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