В новом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ примет участие вся фитнес-семья Яшанькиных

21 сентября на ТНТ состоится премьера третьего сезона спортивного шоу «Титаны» (16+). В нём сильнейшие спортсмены страны выполняют задания искусственного интеллекта и борются за звание самого мощного. В новом сезоне в игру вступит известная фитнес-семья Яшанькиных. Оксана, Дмитрий, Юрий и Алексей будут вместе защищать честь своей фамилии и показывать, на что они способны.

Это не первая «семейная» схватка Яшанькиных в шоу. Во втором сезоне участвовали отец и сын — легенды бодибилдинга Александр и Дмитрий Яшанькины. «Дядя Саша» выбыл довольно рано, а его сын Дмитрий проявил себя как сильный и достойный соперник. Теперь он выйдет на арену вместе со своей женой и двумя сыновьями.

«Мы заходим в проект всей семьёй и договариваемся бороться до конца! Каждый за себя. При возможности, конечно, будем помогать, но не уступать!» — сказал глава семьи Дмитрий Яшанькин.

Он также признался, что участие в проекте помогло ему по-новому взглянуть на родных, особенно на жену:

«Я заново открыл свою жену. Я всегда знал, что она сильная женщина, но думал, что её спортивные подвиги остались в прошлом, в Советском Союзе. Здесь же она проявила себя как настоящий боец. Ломала молодых спортсменок, шла напролом и удивляла своим характером».

Оксана Яшанькина подтвердила слова мужа и добавила, что проект сделал их семью ещё сплочённее.

«Каждое испытание было проверкой нас самих на 100%, — говорит Оксана. — А поддерживали мы друг друга на все 200%. Это была невероятная сила и единство! Мы стали примером для многих людей. Для меня сплочённость нашей семьи не открытие, а лишь подтверждение того, что мы настоящие и очень дружные».

Как и раньше, за титул главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей будут бороться более 100 атлетов. Участников ждут новые испытания, громкие возвращения и впечатляющие декорации. Одним из главных сюрпризов станет уникальный водный объект, созданный специально для шоу. Его масштаб обещает превзойти всё, что зрители видели в предыдущих сезонах.