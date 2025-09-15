Понедельник, 15 сентября, 2025
20.9 C
Рязань
Кино и ТВ

В новом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ примет участие вся фитнес-семья Яшанькиных

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

21 сентября на ТНТ состоится премьера третьего сезона спортивного шоу «Титаны» (16+). В нём сильнейшие спортсмены страны выполняют задания искусственного интеллекта и борются за звание самого мощного. В новом сезоне в игру вступит известная фитнес-семья Яшанькиных. Оксана, Дмитрий, Юрий и Алексей будут вместе защищать честь своей фамилии и показывать, на что они способны.

Это не первая «семейная» схватка Яшанькиных в шоу. Во втором сезоне участвовали отец и сын — легенды бодибилдинга Александр и Дмитрий Яшанькины. «Дядя Саша» выбыл довольно рано, а его сын Дмитрий проявил себя как сильный и достойный соперник. Теперь он выйдет на арену вместе со своей женой и двумя сыновьями.

«Мы заходим в проект всей семьёй и договариваемся бороться до конца! Каждый за себя. При возможности, конечно, будем помогать, но не уступать!» — сказал глава семьи Дмитрий Яшанькин.

Он также признался, что участие в проекте помогло ему по-новому взглянуть на родных, особенно на жену:

«Я заново открыл свою жену. Я всегда знал, что она сильная женщина, но думал, что её спортивные подвиги остались в прошлом, в Советском Союзе. Здесь же она проявила себя как настоящий боец. Ломала молодых спортсменок, шла напролом и удивляла своим характером».

Оксана Яшанькина подтвердила слова мужа и добавила, что проект сделал их семью ещё сплочённее.

«Каждое испытание было проверкой нас самих на 100%, — говорит Оксана. — А поддерживали мы друг друга на все 200%. Это была невероятная сила и единство! Мы стали примером для многих людей. Для меня сплочённость нашей семьи не открытие, а лишь подтверждение того, что мы настоящие и очень дружные».

Как и раньше, за титул главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей будут бороться более 100 атлетов. Участников ждут новые испытания, громкие возвращения и впечатляющие декорации. Одним из главных сюрпризов станет уникальный водный объект, созданный специально для шоу. Его масштаб обещает превзойти всё, что зрители видели в предыдущих сезонах.

Самые читаемые материалы

Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».

Последние новости

Медицина

Рязанская ОКБ имени Н. А. Семашко получила лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по профилю «оториноларингология»

Теперь в больнице доступны самые сложные операции, которые проводятся с минимальной травматичностью и позволяют пациентам быстрее восстановиться.
Власть и политика

Явка на выборах в Рязанской области составила 45,43%

Избирком Рязанской области опубликовал предварительные итоги выборов в регионе, прошедших 12-14 сентября. 
Спорт

В Рязани стартовал хоккейный сезон 2025/2026

Поболеть за главную профессиональную команду региона «Рязань-ВДВ» пришли 3000 зрителей.
Новости мира

Цена на германий рекордно выросла из-за действий Китая

В конце прошлого года Министерство коммерции КНР ужесточило экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения, включая галлий, германий и другие материалы. Эти меры привели к «отчаянному дефициту» германия на мировом рынке.
Происшествия

В Ижевском автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе

Сейчас следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ.
Общество

Участники программы «Герои62» прошли тренинг по основам бережливого производства

«Фабрика процессов» как на производстве, так и в офисе учит смотреть на привычные вещи по-новому, искать и находить доступные, но эффективные методы экономии времени и усилий.
Погода

Ученые в замешательстве: магнитная буря оказалась сильнее, чем ожидалось

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитная обстановка на планете достигла уровня, близкого к G3.
Акценты

«Когда роль становится судьбой»: Вячеслав Журавлёв о своей дороге к Есенину

Он впервые встретился с Есениным не в музее — на сцене. Юноша с глазами, в которых будто отражалась русская осень, вышел играть поэта, не зная, что с того момента начнётся путь, который приведёт его в сердце есенинской земли — Константиново.