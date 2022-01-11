В новогодние каникулы в Рязанском районе случилось несколько серьёзных ДТП

В прошедшие новогодние каникулы в Рязанском районе случилось несколько ДТП с пострадавшими. Подробности сообщил сайт районной администрации.

1 января в 17.35 на автодороге Рязань — Михайлов у деревни Сергеевка водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. Двое пострадавших доставлены в ОКБ.

6 января в 16.15 на 14-м километре автодороги Рязань — Пронск у населённого пункта Дашки-2 столкнулись 2 легковых автомобиля — «Ниссан» и «Лада Калина». Трое пострадавших в результате ДТП доставлены в ОКБ с травмами различной тяжести.

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В этот же день в 17.22 на автодороге Рязань — Михайлов за Секиотово произошло столкновение автомобилей «Шевроле Круз» и «Лада Калина». Пострадали три человека.

7 января в 14.55 на трассе Рязань — Ряжск (поворот на деревню Ивкино) произошло столкновение «Шевроле» и Chery. В результате ДТП женщина, 1973 г. р. с черепно-мозговой травмой доставлена в ОКБ.

9 января на автодороге Рязань — Михайлов в 5.48 у поворота на Мушковатово столкнулись фура и ВАЗ 2114. Водитель легковушки госпитализирован в ОКБ.

Кроме того, за период праздничных и нерабочих дней произошло ещё 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых люди не пострадали.