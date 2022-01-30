В Москве муж зверски убил и расчленил красавицу-жену

Правоохранительные органы задержали жителя Москвы, которого обвиняют в жестоком убийстве жены, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, 11 января мужчина пришел в полицию и заявил о пропаже супруги. Он утверждал, что женщина ушла из дома еще 30 августа и больше не вернулась.

Однако в итоге злоумышленник признался, что сам убил жертву, после чего расчленил ее тело, а останки выбросил. При этом потом он отказался от своих показаний.

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Сейчас столичные правоохранители устанавливают обстоятельства убийства.