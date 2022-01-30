-4.1 C
Рязань
Воскресенье, 30 января, 2022

В Москве муж зверски убил и расчленил красавицу-жену

spot_img
На главнуюНовости мира

В Москве муж зверски убил и расчленил красавицу-жену

powder
Предыдущая статьяВ Волгограде девушка убила сожителя во время измены с любовницей

Правоохранительные органы задержали жителя Москвы, которого обвиняют в жестоком убийстве жены, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, 11 января мужчина пришел в полицию и заявил о пропаже супруги. Он утверждал, что женщина ушла из дома еще 30 августа и больше не вернулась.

Однако в итоге злоумышленник признался, что сам убил жертву, после чего расчленил ее тело, а останки выбросил. При этом потом он отказался от своих показаний.

Реклама

Сейчас столичные правоохранители устанавливают обстоятельства убийства.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,884ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img