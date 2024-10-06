В Москве малолетние дети мигрантов занимались развратом во дворе дома

В Москве во дворе элитного дома малолетние дети мигрантов «занимались сексом». Об этом сообщает телеграм-канал «Многонационал».

По словам автора поста, развратом занимались мальчик, которому на вид 10 лет, и девочка, на вид 7 лет. Есть информация, что это брат и сестра из многодетной семьи уроженцев Киргизии, живущей в соседней пятиэтажке.

Их малолетние дети постоянно гуляют во дворе одни. Мама ждет очередного ребенка.

В сообщении отмечается, что дети такого возраста не половозрелые, сами заниматься сексом не могли. Скорее всего, они повторяли то, что видят дома.

«И это не шутки, всё тоже самое они вполне могут сотворить подобное с нашими детьми», — говорится в сообщении.