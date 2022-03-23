В Москве едва не погибли строители при попытке справить нужду

Двое рабочих едва не лишились жизни из-за попытки сходить в туалет в неположенном месте в Даниловском районе Москвы, пишет МК.

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Инцидент произошел 21 марта. Двое мужчин из Ростовской области проживали в хостеле на Дербеневской набережной. В помещении ремонтировали унитаз.

По этой причине строители вышли на улицу и решили справить нужду в месте, где идет снос старых зданий. Однако в темноте мужчины не увидели оголенные провода и получили удар током.

По словам свидетелей, на одном из мужчин не было «живого места». Врачи диагностировали у него ожоги 90 процентов тела. Пострадавших госпитализировали.