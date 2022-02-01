В мэрии не планируют выселять музей резьбы по дереву из помещения в центре Рязани

Рязанская мэрия не планирует выселять «Клуб любителей резьбы по дереву» из здания на улице Новослободской в Рязани.

Председателем клуба является Александр Зимин. Ранее стало известно, что он выставил на продажу коллекцию своих работ из-за невозможности платить аренду.

В администрации Рязани рассказали, что площадь предоставляемого Зимину помещения – 185 кв. м. С клубом заключен договор аренды на срок с 25 апреля 2019 года по 24 апреля 2022 года. За аренду клуб платит 317,03 руб. в месяц (в соответствии с применением коэффициента 0,01). После заключения договора аренды Александр Зимин обращался к чиновникам с просьбой о выкупе здания без проведения торгов. Ему разъяснили, что преимущественное право выкупа арендуемого имущества имеют только субъекты малого и среднего бизнеса.

— Ему также рассказали о возможности оказания субъектам МСП, осуществляющим музейную деятельность, имущественной поддержки в виде предоставления муниципального имущества в аренду без проведения торгов на льготных условиях. В этом случае субъектам МСП при расчете арендной платы применяется льготный коэффициент 0,2 к рыночному размеру арендной платы, определенному независимым оценщиком. Размер ежемесячной арендной платы, определенный на основании отчета независимого оценщика с применением льготного коэффициента 0,2 по виду деятельности: «деятельность музеев» – 9 158,76 руб, — пояснили в администрации.

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Поскольку Зимин выразил несогласие с условиями оплаты, проект распоряжения о предоставлении помещения без проведения торгов не был утверждён.