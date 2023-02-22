В микрорайоне Торфмаш в Рязани построят ФОК с бассейном

В микрорайоне Торфмаш в Рязани построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Окончательное решение об этом приняли на выездном совещании, сообщил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.
По словам Бранова, несколько лет подряд строительство ФОКов в регионе имело ярко выраженный крен в сторону районов области. Новые объекты появились практически в каждом муниципальном районе, в то время как в Рязани всего один такой комплекс.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе на Торфмаше будут не только залы для игровых видов спорта, но и 25-метровый бассейн на 4 дорожки.
Строительство начнётся уже в этом году. В 2025 объект введут в эксплуатацию.
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