В микрорайоне Торфмаш в Рязани построят ФОК с бассейном

В микрорайоне Торфмаш в Рязани построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Окончательное решение об этом приняли на выездном совещании, сообщил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

По словам Бранова, несколько лет подряд строительство ФОКов в регионе имело ярко выраженный крен в сторону районов области. Новые объекты появились практически в каждом муниципальном районе, в то время как в Рязани всего один такой комплекс.

— По уровню обеспеченности жителей ФОКами город сегодня занимает предпоследнее место в ЦФО. Ситуацию надо исправлять, — написал вице-губернатор.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе на Торфмаше будут не только залы для игровых видов спорта, но и 25-метровый бассейн на 4 дорожки.

Строительство начнётся уже в этом году. В 2025 объект введут в эксплуатацию.