Вечером в среду, 1 ноября, в микрорайоне Недостоево Рязани застрелили мужчину. Видео с места убийства опубликовала группа «Рязань Online».

По словам очевидцев, в районе находятся вооружённые полицейские. По неофициальным данным, убит сотрудник службы судебных приставов.

YA62.ru, ссылаясь на очевидца, сообщает: в мужчину стреляли из автомата Калашникова. Одна пуля попала в голову, другая в грудь.

Стрелок в маске убежал в сторону Семчина поля.

Стало известно, что убит начальник отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский