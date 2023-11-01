Четверг, 2 ноября, 2023
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В микрорайоне Недостоево Рязани застрелили мужчину

7info
Фото: vk.com/ryzan.online

Вечером в среду, 1 ноября, в микрорайоне Недостоево Рязани застрелили мужчину. Видео с места убийства опубликовала группа «Рязань Online».

По словам очевидцев, в районе находятся вооружённые полицейские. По неофициальным данным, убит сотрудник службы судебных приставов.

YA62.ru, ссылаясь на очевидца, сообщает: в мужчину стреляли из автомата Калашникова. Одна пуля попала в голову, другая в грудь.

Стрелок в маске убежал в сторону Семчина поля.

Стало известно, что убит начальник отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский

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