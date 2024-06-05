Среда, 5 июня, 2024

В Михайлове возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве

Автор: 7info

Опубликовано

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по результатам процессуальной проверки по факту смерти рабочего на производстве возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ).

По данным следствия, 3 июня 2024 года в г. Михайлове подсобный рабочий предприятия при очищении стенок бункера готовой продукции от скопившихся побочных продуктов производства без использования средств защиты задохнулся вследствие перекрытия дыхательных путей продуктами производства.

Следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана надлежащая юридическая оценка действиям (бездействию) ответственных лиц предприятия по обеспечению правил охраны труда и требований безопасности при производстве работ.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Портрет героя» — история с продолжением

Полковник Трухан вступился за Бузову, выступившую в кожаных трусах

Время в пути от Москвы до Рязани сократится вдвое благодаря ВСМ

В Дашково-Песочне появится новая площадка ярмарки выходного дня

Названы самые выгодные варианты летней подработки для студентов

В Солотче восстановлено электроснабжение после аварии

Затраты на охрану окружающей среды в Рязанской области составили 4 млрд рублей

В Рязани завершено расследование дела о размещении отходов в Турлатове

Расписание детских мероприятий на июнь в Рязани опубликовала мэрия

В рязанском ТРЦ «Малина» сработала пожарная сигнализация

С 1 сентября в Рязани существенно вырастет штраф за безбилетный проезд

Ждать ли роста алкоголизма после СВО, рассказал нарколог

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

«Портрет героя» — история с продолжением

Акценты
Руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Елена Синица отметила, что проект «Портрет героя» стал «историей с продолжением»

Полковник Трухан вступился за Бузову, выступившую в кожаных трусах

Новости мира
По словам Трухана, предъявлять претензии к артистам в контексте «на СВО не за это воюют» неправильно.

Время в пути от Москвы до Рязани сократится вдвое благодаря ВСМ

Новости Рязани
После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется создание ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.

В Дашково-Песочне появится новая площадка ярмарки выходного дня

Новости Рязани
Постановление, разрешающее проводить ярмарку около ТЦ «Европа» на улице Новосёлов, 62, опубликовала администрация Рязани.

Названы самые выгодные варианты летней подработки для студентов

Новости мира
Среди них работа комплектовщиком, курьером, фасовщиком, грузчиком и кассиром.