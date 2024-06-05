В Михайлове возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по результатам процессуальной проверки по факту смерти рабочего на производстве возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ).

По данным следствия, 3 июня 2024 года в г. Михайлове подсобный рабочий предприятия при очищении стенок бункера готовой продукции от скопившихся побочных продуктов производства без использования средств защиты задохнулся вследствие перекрытия дыхательных путей продуктами производства.

Следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана надлежащая юридическая оценка действиям (бездействию) ответственных лиц предприятия по обеспечению правил охраны труда и требований безопасности при производстве работ.