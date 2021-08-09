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Вторник, 10 августа, 2021
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В Липецкой области нашли и оштрафовали лихача на «КамАЗе»

Никита Брыкин
В Липецкой области нашли и оштрафовали лихача на «КамАЗе»
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Сотрудники дорожной полиции установили личность водителя «КамАЗа», который стал героем видео, пишет портал «Город 48».

В субботу липчане обратили внимание на лихача, который мчался в направлении на Долгоруково. В частности, водитель превысил скорость, совершал опасные маневры, выезжал на встречную полосу. При этом из кузова грузовика высыпался щебень.

Злоумышленником оказался житель Ельца 1969 года рождения. Его привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу и перевоз груза без разрешения.

В итоге лихача оштрафовали на пять тысяч рублей.

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