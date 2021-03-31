В Липецке поймали автохама, который не испугался ГИБДД

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что правоохранители нашли 34-летнего мужчину, который стал героем скандального видео, пишет портал «Город 48».

Ночью 27 марта на пересечении улицы Механизаторов и проспекта Победы водитель автомобиля Volkswagen Passat проехал на красный сигнал светофора. При этом на перекрестке стояла машина ГИБДД. Однако инспектор стоял спиной к его машине и не смог увидеть нарушителя, чем тот и воспользовался.

В итоге стражи порядка привлекли мужчину к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора).