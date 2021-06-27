В Липецке отключат воду и свет на восьми улицах

- Advertisement -

В понедельник, 28 июня, в Липецке отключат электричество и воду сразу на восьми городских улицах, пишет портал «Вести-Липецк».

Как пояснили в Липецкой городской энергетической компании, виной всему ремонт сетей.

Сообщается, что питьевой воды не будет с десяти утра до десяти вечера в домах на улице Папина 4, 4 к 1, 5, 7, 4/1, 9, 11а; Крылова 63 и 63а; Айвазовского 7; Юных Натуралистов 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 5/2, 11, 11а, 13, 15; пр. Победы 16, 18, 20, 20а, 20б, 22, 22а; в ЦТП ПАО «Квадра»; Доватора 2, 2а, 4, 4а, 6, 810, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 16а, 18, 59, 61, а также в частном секторе.

Кроме того, отключение света с девяти утра до пяти часов вечера ждет жителей домов на улице Титова 11 и 13, а также улицы Космонавтов 48/2.