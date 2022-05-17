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Вторник, 17 мая, 2022

В Липецке уголовник-рецидивист устроил шоу на крыше многоэтажки

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В Липецке уголовник-рецидивист устроил шоу на крыше многоэтажки

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Правоохранительные органы задержали уголовник-рецидивист, который устроил своеобразное шоу на крыше многоэтажки в Липецке.

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Инцидент произошел в одном из домов по улице Хорошавина. Ролик с участием мужчины опубликован в группе «ЧП 48 Липецк» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что на протяжении нескольких часов злоумышленник своими громкими выкриками нарушал общественный порядок. На кадрах видно, что он сидел на краю крыши, и его пытались успокоить прибывшие на место случившегося силовики.

Задержанным оказался 33-летний уроженец Волгоградской области, который находится в федеральном розыске за совершение имущественных преступлений в Адыгее.

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