В Лесопарке открыли фотовыставку T2 о знаковых местах и угощениях Рязанского края 

T2, российский оператор мобильной связи, совместно с Лесопарком продолжает организовывать уникальные события и благоустраивать любимый горожанами парк. Компания создала целую фотоаллею с рассказами о традициях, угощениях и удивительных местах отдыха в Рязанской области. А на площадке с лавочками T2 жители смогут отдохнуть в тени и подзарядить свои смартфоны.

Фотоаллея T2 под открытым небом встречает гостей на центральной площади парка — рядом с прогулочными зонами и ярмаркой сувениров и угощений. Торжественное открытие посетили директор Лесопарка Артем Горячев и партнеры оператора связи, которые делают Рязанскую область привлекательной как для туристов, так и для местных жителей.

Посетители выставки увидят снимки города двух культур Касимова и «сердца Мещеры», узнают о самых ярких экспозициях в РИАМЗ, Музее Леденца, Музее Вырковского промысла и Галерее Лебедевых, познакомятся с рязанскими промыслами и маршрутами незабываемых походов по Тропе Паустовского, полюбуются видами рязанского «Лувра» — Усадьбы фон Дервиза и другими достопримечательностями. Рядом с кадрами размещены QR-коды — они ведут на сайт о путешествиях от Т2, где собрана подробная информация о каждой локации и ее координаты, а клиенты оператора могут получить промокоды на бесплатные билеты или сувениры.

Также до конца теплого сезона в Лесопарке будет открыта зона отдыха T2. Компания установила в тенистой части парка яркие лавочки и станции для зарядки смартфонов. А на символическом знаке оператора — максимальной шкале сигнала сети, встроены часы, которые красиво подсвечиваются в вечернее время.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала T2:

«Мы поддерживаем рязанцев и тех, кто заботится об облике нашего края и бережно сохраняет его историю и традиции. Наша компания объединилась с партнерами, чтобы рассказать о самых знаковых местах и угощениях региона. Надеемся, что фотовыставка понравится посетителям и кто-то из них отправится в увлекательную прогулку уже на ближайших выходных, а сеть T2 будет сопровождать отдыхающих даже в отдаленных районах Рязанской области».

Партнеры T2 перерезали на открытии ленточку и поблагодарили оператора за участие в жизни Рязанской области. Среди гостей были — заместитель директора по развитию Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Надежда Лопатина, креативный директор Центра истории рязанских сладостей «Сладкое наследие веков» Наталья Майзельс, директор туристического комплекса «Лесной бункер» в Солотче Андрей Милешкин, руководитель продаж и маркетинга «Эко-парка Поляны» Яна Манаенкова, основатель «Резиденции Л» и Благотворительного фестиваля «Скорость» в усадьбе фон Дервиза в Старожилово Ирина Авдекова и представитель «Резиденции традиций» Алина Климова.