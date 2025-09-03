В Кыргызстане прекратили поиски альпинистки Наговициной на пике Победы

Федерация альпинизма Кыргызстана объявила о завершении спасательной операции по поиску российской альпинистки Натальи Наговициной, находившейся на пике Победы в Тянь-Шане. Об этом сообщил глава организации Эдуард Кубатов в соцсетях, отметив, что признаков жизнедеятельности женщины обнаружено не было.

«Киргизская сторона приложила все усилия для организации спасательной операции, однако экстремальная высота, тяжелые погодные условия, сложные условия посадки вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь положительного результата», — пояснил Кубатов.

Наталья Наговицина получила перелом ноги 12 августа и оставалась в палатке на высоте около 7200 метров. Она провела на склоне горы 21 день. Попытки группы альпинистов помочь ей спуститься оказались безуспешными. Позже предпринимались дополнительные попытки эвакуации, в том числе с привлечением вертолетов, но из-за неблагоприятной погоды они не увенчались успехом.

23 августа начальник базового лагеря Дмитрий Греков объявил о прекращении спасательной операции, хотя обсуждалась возможность новых попыток. 27 августа Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана провел аэровидеосъемку места, где находилась палатка Наговициной, и подтвердил отсутствие признаков жизни.

2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры облета палатки дроном и сообщила о смерти альпинистки, пишет «Московский комсомолец».