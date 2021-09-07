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Вторник, 7 сентября, 2021
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В Кузбассе пропавших 10-летних школьниц увел странный мужчина

Никита Брыкин
В Кузбассе пропавших 10-летних школьниц увел странный мужчина

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Возбуждено уголовное дело по факту пропажи двух десятилетних школьниц в городе Киселевске.

По предварительной версии, накануне утром девочки ушли вдвоем в школу, после чего пропали.

Как сообщает Пятый канал, детей заметили в магазине с неким подозрительным мужчиной. Там, по некоторым данным, подозреваемый купил детям сладости.

Речь идет о 30-35-летнем мужчине с рыжими волосами и небольшой бородой. Его личность пока не установлена.

В Сети пишут, что похититель ранее имел проблемы с законом: занимался мелкими кражами, махинациями с кредитами и аферами.

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