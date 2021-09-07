В Кузбассе пропавших 10-летних школьниц увел странный мужчина

Возбуждено уголовное дело по факту пропажи двух десятилетних школьниц в городе Киселевске.

По предварительной версии, накануне утром девочки ушли вдвоем в школу, после чего пропали.

Как сообщает Пятый канал, детей заметили в магазине с неким подозрительным мужчиной. Там, по некоторым данным, подозреваемый купил детям сладости.

Речь идет о 30-35-летнем мужчине с рыжими волосами и небольшой бородой. Его личность пока не установлена.

В Сети пишут, что похититель ранее имел проблемы с законом: занимался мелкими кражами, махинациями с кредитами и аферами.