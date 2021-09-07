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Вторник, 7 сентября, 2021
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Появилось видео с места обнаружения тел двух школьниц в Кузбассе

Елена Лобанова
Появилось видео с места обнаружения тел двух школьниц в Кузбассе

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В сети появилось видео с места обнаружения тел двух 10-летних школьниц в Кузбассе. Соответствующую запись опубликовал telegram-канал «112». 

Напомним, две девочки ушли в школу 6 сентября и не вернулись. Школьниц зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из магазинов. Вместе с девочками был взрослый мужчина, который покупал им сладости. 

Подозреваемым оказался 41-летний Виктор Пестерников. В 2019 году он вышел из колонии, в которой провел 10 лет за «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». По данным telegram-канала «Life Shot», у мужчины есть трое детей, двое из которых — подростки. 

Пестерников уже сознался в преступлении. По данным источника, мужчина изнасиловал и задушил школьниц. Место преступления он показал сам.

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