Появилось видео с места обнаружения тел двух школьниц в Кузбассе

В сети появилось видео с места обнаружения тел двух 10-летних школьниц в Кузбассе. Соответствующую запись опубликовал telegram-канал «112».

Напомним, две девочки ушли в школу 6 сентября и не вернулись. Школьниц зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из магазинов. Вместе с девочками был взрослый мужчина, который покупал им сладости.

Подозреваемым оказался 41-летний Виктор Пестерников. В 2019 году он вышел из колонии, в которой провел 10 лет за «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». По данным telegram-канала «Life Shot», у мужчины есть трое детей, двое из которых — подростки.

Пестерников уже сознался в преступлении. По данным источника, мужчина изнасиловал и задушил школьниц. Место преступления он показал сам.