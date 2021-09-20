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Понедельник, 20 сентября, 2021
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В Костроме водитель автобуса выгнал ребенка из салона из-за банковской карты

Никита Брыкин
В Костроме водитель автобуса выгнал ребенка из салона из-за банковской карты

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Жительница Костромы пожаловалась на поведение водителя автобуса №4, пишет Kostroma.Today.

По словам горожанки, ее 14-летний сын пытался оплатить проезд банковской картой, однако ему не удалось этого сделать.

«Водитель демонстративно остановил автобус и со словами: «прокатись бесплатно на другой машинке» ждал, пока ребенок выйдет», — рассказала женщина.

Костромичка уточнила, что автомобилист ждал, пока мальчик покинет салон общественного транспорта. При этом она предположила, что терминал для безналичной оплаты не работал.

В городской администрации пообещали провести проверку по факту случившегося и применить меры дисциплинарного взыскания в отношении водителя. Также потерпевших призвали обратиться с жалобой в управление транспорта.

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