Среда, 14 февраля, 2024

В Кораблине мужчина расстрелял случайного прохожего из пневматического пистолета

Автор: 7info

Опубликовано

В Кораблинском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, в августе 2023 года обвиняемый, переходя дорогу на одной из улиц города Кораблино, увидел впереди незнакомого прохожего, достал пневматический пистолет и трижды выстрелил. Пройдя несколько метров, обвиняемый произвел ещё два выстрела.

Мужчина во время следствия признал вину.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающей наказание до 7 лет лишения свободы.

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