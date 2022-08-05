В Кинешме замдиректора ДК «Октябрь» жестоко избил 19-летнего студента у клуба

Замдиректора ДК «Октябрь» Олег Щелоков жестоко избил 19-летнего студента прямо у клуба, пишет Кинешемец.RU.

Инцидент произошел днем 27 июля. По предварительной информации, мужчина нанес парню удар лбом в лицо за громкую музыку из машины. Отец пострадавшего отметил, что его сын отдыхал с друзьями в автомобиле. Ребята открыли двери из-за жары, в ответ получив порцию агрессии со стороны Щелкова.

«Заместитель директора Щелоков через окно потребовал выключить музыку и вообще уехать со стоянки, мол, якобы, клуб является режимным объектом. Ребята музыку убавили, но Щелоков все равно вышел на улицу, вытащил моего сына из машины и нанЕс удар лбом ему в лицо», – пояснил отец жертвы.

Позже заместитель директора клуба признался, что не сдержался. При этом извинений с его стороны не последовало.