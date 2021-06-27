В Касимовском районе построен специальный храм для таинства венчания

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В воскресенье, 27 июня, в Касимовском районе освятили новый храм благоверных Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями счастливого брака. Он построен в деревне Залесное на месте, называемом в народе «свадебной поляной». По многолетней традиции сюда в день свадьбы приезжают молодожёны, повязывают на ветках берёз ленты, загадывают желания, фотографируются.

Старт строительству нового храма под Касимовым дали в феврале 2018 года. Тогда было освящено место под будущую церковь. Возведение объекта взял на себя местный инвестор — компания ООО «ЭКО-Золопродукт Инвест». А начало большому важному делу положил владыка Дионисий — тогда епископ Касимовский и Сасовский, а сейчас митрополит Воскресенский, викарий Патриарха Московского и всея Руси. Поэтому сегодня именно митрополит Дионисий совершил чин великого освящения храма благоверных Петра и Февронии Муромских и возглавил Божественную литургию в новоосвященной церкви.

В завершении богослужения владыка Дионисий отметил, что храм «получился дивным местом, и обвенчаться в нем будет большой радостью для молодожёнов». Он назвал храм подарком Касимовскому району и завещал главе муниципалитета его беречь.

Облик нового храма наследует традиционные черты новгородско-псковского храмового зодчества XV–XVI веков. Несмотря на компактность, внутри храма могут одновременно свободно размещаться до 50 прихожан. Здание храма ассиметричное, со сложной многоскатной кровлей, которую венчают купола, покрытые сусальным золотом. Внутри храма отсутствуют колонны, поэтому иконостас просматривается со всех сторон, а пространство внутри наполнено солнечным светом. В храме в соответствии с его задумкой будут проводиться только таинства венчания.

Особенностью храма является обилие образов, выполненных в мозаичной технике. Росписи внутри храма перекликаются с барельефами на фасадах. Колокольный ансамбль состоит из шести колоколов, каждый из которых отлит попечителями проекта. Завершают архитектурный комплекс церкви святые врата и благоустроенная территория вокруг храма.

Как считают создатели храма, он имеет все шансы стать не просто местом для совершения таинства венчания и точкой притяжения простых прихожан, но и благодаря нахождению на дороге, ведущей в Муром и Владимир, войти в популярные паломнические маршруты.