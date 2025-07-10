В Касимовском округе продолжается ремонт моста через Сынтулку

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт моста через реку Сынтулка в Касимовском округе.

Мост, протяженностью 72 погонных метра, расположен на региональной автодороге Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Эта дорога имеет важное значение для жителей Касимовского округа, поскольку она обеспечивает доступ к больнице в посёлке Сынтул, фельдшерско-акушерскому пункту в деревне Лощинино и является частью школьных маршрутов.

На текущем этапе работ специалисты подрядной организации выполняют укрепление откосов и установку бортового камня. Ранее уже были выполнены устройство нижнего слоя покрытия из литого асфальтобетона и монтаж перильного ограждения.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Касимовском округе уже был отремонтирован мост через реку Гусь.