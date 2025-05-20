В Касимове у мужчины изъяли 190 граммов марихуаны

В Рязанской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России совместно с полицейскими из отдела МВД России «Касимовский» и бойцами спецназа Росгвардии пресекли деятельность жителя Касимова, подозреваемого в хранении наркотиков.

Оперативная информация о возможном незаконном хранении наркотического средства поступила в полицию ранее. По предварительным данным, мужчина 1993 года рождения хранил в жилом помещении пакеты с марихуаной. Сотрудники полиции организовали операцию с привлечением силовой поддержки, чтобы не допустить уничтожения улик или попытки скрыться.

Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили в шкафу пакет с четырьмя самодельными контейнерами. Еще один аналогичный контейнер был найден под ванной. Изъятые вещества направили на экспертизу.

Исследование показало, что в емкостях содержалась марихуана общей массой более 194 граммов. По данным следствия, мужчина самостоятельно изготовил наркотик. В 2024 году он, предположительно, нашел в пригороде Касимова заросли дикорастущей конопли, собрал сырье и впоследствии высушил его для личного употребления. Готовую смесь он спрятал у себя дома.

Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Максимальная санкция по данной статье — до 10 лет лишения свободы.