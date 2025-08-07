В Касимове произошёл серьёзный пожар из-за непотушенной хозяйкой спички 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила подробности пожара в Касимове, который произошлёл из-за непотушенной спички.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в среду, 6 августа в 18:46. В тушении принимали участие 5 человек и 2 единицы пожарной техники.

По словам начальника подразделения надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области Александра Нелина, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Хозяйка дома на кухне кинула непотушенную спичку в мусорное ведро. После этого и начался пожар, который женщина самостоятельно потушить не смогла.

К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.