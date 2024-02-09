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В Касимов приехал заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный

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9 февраля в Касимов приехал Заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный. Фото с ним выложил мэр города Иван Бахилов в своих соцсетях.

Сообщается, что актёр приехал на первые «Пастернаковские чтения»:

— С заслуженным артистом РФ Вячеславом Невинным, почётным гостем первых «Пастернаковских чтений», посвящённых 134-летию со дня рождения Бориса Пастернака, — пишет Бахилов.

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