На главнуюНовости РязаниКультура 09.02.2024 17:47 В Касимов приехал заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный 7info7 9 февраля в Касимов приехал Заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный. Фото с ним выложил мэр города Иван Бахилов в своих соцсетях. Сообщается, что актёр приехал на первые «Пастернаковские чтения»: — С заслуженным артистом РФ Вячеславом Невинным, почётным гостем первых «Пастернаковских чтений», посвящённых 134-летию со дня рождения Бориса Пастернака, — пишет Бахилов. Медведев признался, что испытывает омерзение к новому главкому ВСУ В ДТП в Касимовском районе погиб один человек Боец СВО написал заявление в полицию на невесту, потратившую все его деньги Родители главкома ВСУ Сырского до сих пор живут в России В Солотче трактор сровнял с землей деревья, высаженные мэром МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев 8 февраля Елена Сорокина рассказала трогательную историю знакомства рязанских молодоженов В Касимовском районе 8 февраля произошло серьёзное ДТП