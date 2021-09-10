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Пятница, 10 сентября, 2021
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В Калининграде мужчина умер после бурного секса

Никита Брыкин
В Калининграде мужчина умер после бурного секса

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Источник в экстренных службах рассказал порталу Клопс о смерти 40-летнего жителя Калининграда после секса.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 10 сентября. Женщина позвонила из Ленинградского района в скорую помощь и сообщила, что ее приятелю стало плохо.

На место происшествия прибыли медики, которым оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

По словам его сексуального партнера, любовник пожаловался на боль в груди. После этого он встал с кровати прошелся по комнате и упал. Судебно-медицинская экспертиза установит точную его причину смерти.

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