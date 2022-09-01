7info 01.09.2022 18:54 В этом году школьников в Рязани почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом В этом году школьников в Рязани более 62 тысяч — почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом. Об этм сообщила глава городской администрации Елена Сорокина. По словам мэра, ёщё больше будет в 2023 году — на 2016 год приходится «пик» рождаемости в городе. — Поэтому сразу после линейки в школе № 41 проехала на площадку новой школы в Кальном. Общеобразовательное учреждение на 1100 мест должно быть построено до конца года, его очень ждут жители целого микрорайона, — написала Сорокина.Сейчас на объекте завершается устройство внутренних инженерных коммуникаций и отделка помещений. Параллельно проводятся работы по благоустройству — делают дорогу, подходы к школе, проезды и тротуары, монтируют наружное освещение. В дальнейшем вокруг школы планируется провести озеленение и высадить деревья и кустарники. Предыдущая статьяСкопинского маньяка Мохова арестовали Елена Сорокина Новости СМИ2 Новости СМИ2