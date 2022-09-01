В этом году школьников в Рязани почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом

В этом году школьников в Рязани более 62 тысяч — почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом. Об этм сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.

По словам мэра, ёщё больше будет в 2023 году — на 2016 год приходится «пик» рождаемости в городе.