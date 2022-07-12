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В Ярославской области появилась очередная царь-яма глубиной с человека

В Ростовском районе водители обратили внимание на яму, которая разрушается на глазах, пишет YarNews.

Сообщается, что в ней с легкостью умещается взрослый мужчина. Судя по опубликованным кадрам, она оказалась ему по колено. Водители боятся, что очередной провал станет смертельной ловушкой для проезжающего автомобиля. 

«Автодорога Ростов-Шурскол-Алевайцино находится в плачевном состоянии. Асфальт уходит из-под ног, в прямом смысле этого слова», – обратилась с призывом о помощи к врио губернатора местная жительница.

Главный дорожник Ярославской области Роман Душко выразил сожаление, что сейчас лимиты ремонтов выбраны подчистую. Он пообещал поискать и рассмотреть различные варианты ремонта опасного участка.

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