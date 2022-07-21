В Ярославле рабочие сломали асфальт на тротуаре и заделали им ямы на дороге

Дорожники продемонстрировали необычный способ заделать ямы во дворе по адресу 4-й Норский переулок, 1 в Ярославле, пишет 76.RU.

По словам очевидцев, сначала рабочие сломали асфальт на тротуаре, после чего заложили им ямы на проезжей части.

«Хочется выразить огромную благодарность от всех жителей за такой «качественный» ремонт с использованием «нанотехнологий». Ах да, еще ведь и тротуар «отремонтировали», хоть об этом и не просили», – иронично высказался один из местных жителей.

В городской мэрии ничего странного в ремонте не увидели. По их словам, куски старого асфальта в ямы на проезде попросили рабочих положить жители.