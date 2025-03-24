В институте культуры появятся новые направления подготовки в Рязани

В Рязанском филиале Московского института культуры увеличат количество бюджетных мест. Об этом в эфире телеканала ТКР рассказала директор университета Елена Анисина.

На четырех направлениях в 2025 году выделено по 10 бюджетных мест. В дальнейшем появятся новые направления подготовки, востребованные в Рязанской области, — это музейное дело, креативные индустрии.

Сейчас занятия проходят в библиотеке имени Горького, в областном Дворце культуры и искусства. Здание университета на площади Театральной передали в управление вузу.

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Филиал подал заявку на разработку проектно-сметной документации на ремонт здания на площади Театральной. Чтобы можно было начать обучение, проводится работа над необходимыми документами.