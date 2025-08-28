В горах Кабардино-Балкарии произошла трагедия: группа российских альпинистов попала под камнепад. В результате происшествия погиб бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев.

По данным телеграм-канала SHOT, группа из трёх человек, в составе которой было двое мужчин и одна девушка, вышла на маршрут 25 августа. Спустя два дня, 27 августа, на них обрушился камнепад.

Александр Расторгуев, мастер спорта по альпинизму, совершивший более 200 восхождений, погиб на месте. Ещё одна участница группы, Екатерина Фёдорова, получила травмы. Её и третьего альпиниста удалось эвакуировать на вертолёте. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

Александр Расторгуев – мастер спорта по альпинизму, инструктор — методист 1-й категории по альпинизму; старший инструктор — методист по ски-альпинизму; инструктор — методист 2-й категории по горным лыжам.